Verona-Sassuolo 1-0: gol di Swiderski, allarme Berardi per Ballardini

Allo "Stadio Marcantonio Bentegodi" di Verona , l'Hellas di Marco Baroni supera di misura il Sassuolo del neo arrivato Davide Ballardini , grazie alla rete del polacco Swiderski . Tre punti importantissimi per l'undici gialloblù, contro una concorrente per la salvezza , in un weekend caratterizzato da ben quattro scontri diretti. Allarme in casa neroverde per le condizioni di Domenico Berardi , costretto ad uscire anzitempo per un problema alla caviglia destra.

Verona-Sassuolo 1-0: gol partita di Swiderski, allarme Berardi

Primo tempo a tratti soporifero al "Bentegodi", con le due squadre più attente a non prenderle, complice l'importanza della posta in palio. Non mancano le sbavature difensive e gli errori tecnici in mezzo al campo. È Thorsvedt a scaldare i guanti di Montipò, con un sinistro potente ma centrale, sul cross del rientrante Berardi. Poco dopo, Henry spreca una buona occasione dal limite, calciando fuori. Sono Suslov e Cabal a chiamare in causa Andrea Consigli, autore di un doppio intervento tanto efficace quanto importante. La ripresa viene aperta da uno squillo di Mimmo Berardi, che sfiora il vantaggio su calcio di punizione, spaventando Montipò sul suo palo. Poi, due episodi chiave: l'infortunio dello stesso Berardi, uscito in lacrime, e il gol partita di Swiderski, entrato per dare peso all'attacco gialloblù. Palla sanguinosa persa da Matheus Henrique e duello vinto dal polacco a tu per tu con Consigli. Tre punti di platino per Baroni, che si aggiudica uno scontro salvezza di vitale importanza.