Infortunio per Berardi in Verona-Sassuolo: esce in lacrime, cosa è successo

Berardi, rottura del tendine d'Achille: salta Euro 2024

Brutta tegola per il Sassuolo di Davide Ballardini e per la nazionale italiana di Luciano Spalletti. Stagione finita per Domenico Berardi, che ha riportato la rottura del tendine d'Achille del piede destro. Confermate, purtroppo, le prime sensazioni dello staff medico neroverde, che sta già riflettendo sui tempi e sulle modalità dell'intervento chirurgico. Stando a quanto riportato da Sky Sport, tramite la voce dell'inviato Marco Nosotti, la dirigenza del Sassuolo ha già avviato i contatti con Sakari Orava, medico finlandese che ha già operato tantissime stelle del calcio italiano ed europeo. L'infortunio al tendine d'Achille costringe il ragazzo ad operarsi quanto prima. Attese novità nelle prossime ore.