Jankto fa esultare Ranieri: pareggio tra Frosinone e Lecce

Dopo la vittoria del Verona contro il Sassuolo, prosegue la domenica di Serie A. Vittoria preziosissima del Cagliari in trasferta contro l'Empoli. Basta un gol di Jakub Jankto, il primo da quando è tornato in Serie A, per far esultare Ranieri e far rimanere i rossoblù agganciati all'Hellas Verona.