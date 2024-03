Milan-Empoli 1-0: decide Pulisic, Pioli vince anche senza Leao

MILANO - Nuovo successo di misura per il Milan di Stefano Pioli , che dopo aver battuto la Lazio a domicilio supera per 1-0 anche l'Empoli , stavolta a San Siro e con un gol di Pulisic (l'ottavo in campionato e decimo stagionale) che permette ai rossoneri di consolidare la sua posizione in zona Champions League . Secondo ko di fila invece per la squadra di Davide Nicola (dopo tre vittorie e tre pareggi) che resta così solo a +1 sul Frosinone terzultimo della classe.

Milan-Empoli 1-0: cronaca, statistiche e tabellino

Out Leao, le scelte di Pioli e Nicola

Senza lo squalificato Leao, nel suo 4-2-3-1 Pioli si affida a Okafor e Jovic (preferito a Giroud) per scardinare la difesa empolese. Completano il reparto offensivo Pulisic e Loftus-Cheek, mentre a centrocampo Bennacer e Reijnders vincono il ballottaggio a tre con Adli. Cambiamenti importanti anche in difesa, dove capitan Calabria si riprende il posto sulla destra in virtù della squalifica di Florenzi e Tomori torna titolare dopo oltre tre mesi. Problemi a centrocampo invece nel 3-4-2-1 di Nicola, che deve rinunciare agli infortunati Grassi e Marin. Con Maleh c'è dunque Fazzini, mentre Pezzella vince il ballottaggio a sinistra con Cacace. Conferme per Zurkowski e Cambiaghi alle spalle della grande novità di giornata: M'baye Niang, ex di turno alla prima titolarità dal suo ritorno in Serie A.

Serie A: la classifica

Pulisic la sblocca al 40'

È subito il Milan a fare la partita e il primo rossonero a provarci è Pulisic che, servito da Loftus-Cheek, calcia forte sul primo palo trovando però la respinta in corner di Caprile, tempestivo anche un minuto dopo in uscita su Okafor. Sull'altro fronte è Gyasi a 'sporcare' i guanti di Maignan al 15'. Con il passare dei minuti l'Empoli sembra prendere le misure ai padroni di casa, mentre tra il 24' e il 26' arrivano i cartellini gialli per l'empolese Fazzini (era diffidato, salterà la sfida con il Bologna) e per il milanista Reijnders. Caprile si conferma poi attento sulla conclusioni di Okafor (32'), ma al 40' viene beffato da una deviazione di Luperto su un tiro di Pulisic che sfrutta l'assist di Okafor, scattato sul filo del fuorigioco sulla verticalizzazione di Bennacer: l'arbitro prima annulla per offside dello svizzero, poi torna sui suoi passi e indica il dischetto di centrocampo in seguito alla revisione del Var. Nel finale di primo tempo cambio forzato per i toscani, con l'infortunato Ismajli costretto a lasciare il posto a Bereszynski (42').

Serie A: risultati, tabellini e calendario

Poche occasioni nella ripresa

Sotto di un gol, nella ripresa Nicola prova a invertire la rotta inserendo Kovalenko e Cacace (fuori Pezzella e Fazzini al 55'). Pioli risponde con un triplo cambio al 63', quando fanno il loro ingresso in campo Musah, Kalulu e Chukwueze (dentro al posto di Reijnders, Tomori e Pulisic), mentre al 73' arriva anche il momento di Giroud (a rilevare Jovic). Pochi brividi fin lì, mentre al 74' Caprile deve ancora intervenire su un sinistro di Loftus-Cheek. Cancellieri e Destro al posto di Zurkowski e Niang sono le ultime due sostituzioni dell'Empoli (76'), che all'83' fa tremare San Siro: cross di Luperto per la testa di Destro che colpisce il palo, con l'arbitro che ferma comunque tutto per fuorigioco dell'attaccante. Ancora Destro impegna Maignan all'87' ed è l'ultimo brivido per il Milan, che nel finale getta nella mischia anche Adli (fuori Okafor al 90') e dopo quattro minuti di recupero può festeggiare il successo.