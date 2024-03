Inter-Napoli ore 20:45: dove vederla in tv, streaming e formazioni

Inter-Napoli, la cronaca

È una sfida dal sapore particolare, una sorta di passaggio di consegne tra i campioni d'Italia in carica e quelli che nelle prossime settimane festeggeranno la conquista del tricolore. L'Inter è sempre più vicina alla vittoria del campionato, ma il match di questa sera vedrà in campo due squadre ferite, reduci dalla cocente eliminazione in Champions League per mano di, rispettivamente, Atletico Madrid e Barcellona. Sia Inter che Napoli, quindi, cercheranno di riscattarsi quanto prima in un match di grande importanza per la stagione.