Designazioni Serie A: Lazio-Juve a Colombo, Pairetto per Napoli-Atalanta

Sono state rese note le designazioni arbitrali per la trentesima giornata di Serie A, che si giocherà nel weekend di Pasqua. Per il big match tra Napoli e Atalanta , che aprirà le danze nella giornata di sabato, l'arbitro sarà Pairetto . Alle 15, poi, Genoa-Frosinone e Torino-Monza , affidate rispettivamente a Sacchi e Aureliano . Nel tardo pomeriggio, invece, Colombo dirigerà Lazio-Juve mentre nella serata del 30 marzo Maresca sarà il fischietto di Fiorentina-Milan .

Le designazioni arbitrali della Serie A: Mercenaro per Lecce-Roma

Le restanti partite si giocheranno a Pasquetta: all'ora di pranzo Bologna-Salernitana sarà diretta da Feliciani mentre Cagliari-Verona e Sassuolo, match delicatissimi in ottica salvezza con calcio d'inizio alle 15, saranno arbitrate rispettivamente da Doveri e Fabbri. Per Lecce-Roma, invece, è stato scelto Mercenaro mentre per l'ultima partita del turno, Inter-Empoli, ci sarà Dionisi.