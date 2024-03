Caso Acerbi, la drastica scelta del Napoli per la partita contro l'Atalanta

Dopo l' assoluzione di Francesco Acerbi in merito alle offese razziste a Juan Jesus e l' annuncio di non voler più aderire a nessuna campagna di facciata per la lotta a ogni forma di discriminazione , il Napoli prosegue la sua protesta sulla sentenza con un'altra drastica scelta in vista del match contro l'Atalanta.

Napoli, niente patch contro il razzismo per protesta sul caso Acerbi

Il club azzurro, infatti, non metterà la patch contro il razzismo (Keep Racism Out) sulla maglietta che utilizzerà per scendere in campo al Maradona contro la squadra di Gasperini il prossimo 30 marzo nella gara valida per la trentesima giornata del campionato di Serie A.