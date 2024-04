Bologna-Salernitana diretta ore 12.30: dove vederla in tv, streaming e formazioni

Il Bologna di Thiago Motta ospita al "Dall'Ara" la Salernitana di Stefano Colantuono, appena subentrato all'esonerato Liverani, in occasione della 30esima giornata del campionato di Serie A .

Bologna-Salernitana, l'orario

Bologna-Salernitana si disputerà oggi, lunedì 1 aprile, alle ore 12.30 allo "Stadio Renato Dall'Ara".

Dove vedere Bologna-Salernitana in diretta tv

La partita Bologna-Salernitana sarà trasmessa in diretta tv sui canali Sky Sport e Sky Calcio e in co-esclusiva su DAZN. È possibile attivare l'app di DAZN su ogni comune smart tv, oltre che nell'apposita sezione presente nella Home di SkyQ e su dispositivi quali Playstation e XBox.

Dove vedere Bologna-Salernitana in streaming

Bologna-Salernitana sarà visibile in streaming su Sky Go, Now e DAZN. Le rispettive applicazioni sono scaricabili gratuitamente su pc, smartphone e tablet, e accessibili attraverso un semplice login. Potrete seguire la diretta testuale della partita sul Corriere dello Sport - Stadio.