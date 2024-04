Inter-Empoli diretta ore 20.45: dove vederla in tv, streaming e formazioni

Inter-Empoli, la cronaca

Riparte la caccia allo Scudetto dell'Inter di Simone Inzaghi, dopo settimane caratterizzate dalla sosta per le nazionali e, soprattutto, dalle polemiche che hanno accompagnato il caso Acerbi-Juan Jesus. Con l'assoluzione del difensore centrale nerazzurro, Simone Inzaghi tira un sospiro di sollievo, considerando che l'olandese De Vrij è alle prese con un affaticamento all'adduttore lungo della coscia destra. Smaltita la delusione per l'eliminazione dalla Champions League, Lautaro e compagni sono chiamati a fare più punti possibili e ad archiviare quanto prima il discorso tricolore. Sponda toscana, invece, l'Empoli deve ritrovare "l'effetto Nicola". Biancazzurri reduci da tre sconfitte consecutive e ai margini della zona rossa della classifica, con 25 punti all'attivo. Il calendario, arrivati a questo punto, non permette calcoli.