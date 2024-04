Serie A, la corsa salvezza non cambia: pari in Cagliari-Verona e Sassuolo-Udinese

Dopo la convincente vittoria del Bologna contro la Salernitana , la 30a giornata di Serie A è proseguita con due incontri di grande importanza in chiave salvezza . Al Mapei Stadium c'è stato il confronto tra Sassuolo e Udinese , mentre Cagliari e Verona si sono affrontate sul manto erboso della Unipol Domus: i due match si sono conclusi con il punteggio di 1-1.

Cagliari-Verona e Sassulo-Udinese, vince l'equilibrio

Terminano in parità i match tra Cagliari-Verona e Sassuolo-Udinese. All'Unipol Domus è stato il Verona a sbloccare il risultato, grazie al gol di Bonazzoli messo a segno dopo trenta minuti di gioco. Nella ripresa c'è stato il pareggio della squadra di Ranieri firmato da Sulemana. Al Mapei Stadium è successo tutto in tre minuti: al 41' ha segnato Defrel per il Sassuolo, ma il vantaggio dei neroverdi è durato pochissimo, considerato il pareggio friuliano realizzato da Thauvin al 44'.

Come cambia la classifica per la salvezza

I due pareggi maturati nel corso di Cagliari-Verona e di Sassuolo-Udinese lasciano invariata la lotta salvezza, visto il pareggio del Frosinone di sabato in casa del Genoa. I ciociari sono al terzultimo posto a quota 25 punti.