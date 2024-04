Roma-Lazio, le formazioni del derby: le scelte di De Rossi e Tudor

Il derby Roma-Lazio si avvicina. Daniele De Rossi e Igor Tudor hanno le idee chiare sulle formazioni che scenderanno in campo domani all'Olimpico, alle ore 18 in punto. Il tecnico giallorosso opterà per il 4-3-3 con Dybala, Lukaku e El Shaarawy, mentre l'allenatore biancoceleste punterà sul 3-4-2-1, con Immobile boa centrale supportato da Isaksen e Luis Alberto.