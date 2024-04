Orgoglio Salernitana: rimonta due gol e pareggia con il Sassuolo

Salernitana-Sassuolo, primo tempo di marca neroverde

Il Sassuolo è stato protagonista nel primo tempo, quando è riuscito a fare la partita contro una Salernitana inerte. La squadra di Ballardini ha violato la porta di Cosil dopo ventinove minuti con Pinamonti, ma la marcatura dell'attaccante è stata annullata dal Var per una posizione irregolare di Defrel. Il vantaggio degli emiliani non è tardato ad arrivare, visto che al 37' il Sassuolo è passato in vantaggio grazie a una micidiale ripartenza di Lauriente. I neroverdi hanno anche raddoppiato al 44' con Bajrami, tornando negli spogliatoi con il risultato di 2-0.

La riscossa della Salernitana nella ripresa

Nella ripresa, la Salernitana ha cercato di invertire la rotta. I granata hanno accorciato le distanze al 52' con un calcio di rigore di Candreva, propiziato da un fallo commesso in area da Doig su Pierozzi. La squadra di Colantuono è cresciuta alla distanza, fino al pareggio realizzato al 92' da Maggiore che le ha evitato la quarta sconfitta consecutiva. Non cambia la classifica: la Salernitana resta all'ultimo posto a quota 15 punti, mentre il Sassuolo si mangia le mani per due punti pesantissimi persi e che sarebbero stati di vitale importanza nella lotta per non retrocedere..