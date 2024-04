Lazio-Salernitana, arbitra Zufferli di Udine

ROMA - Ufficiali le designazioni degli arbitri per la 32esima giornata di Serie A. Lazio-Salernitana sarà diretta Zufferli della sezione di Udine. Maresca è il fischietto per il derby della Mole tra Torino eJuventus, mentre Pairetto sarà l'arbitro di Udinese-Roma. Per Napoli-Frosinone c'è Fabbri di Ravenna.