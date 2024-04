Quinta italiana in Champions, l'algoritmo non ha dubbi: arriva la previsione

La fine della stagione si avvicina ed è tempo di calcoli. Specialmente per la Champions League della prossima stagione. Come ormai noto, si cambia il format e due federazioni avranno la possibilità di far qualificare alla UCL anche la quinta classificata in campionato in base al ranking delle federazioni. Le prime due avranno diritto a questo posto aggiuntivo, e l'Italia è tra le principali candidate a ottenerlo.