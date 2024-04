Bologna-Monza diretta ore 20.45: dove vederla in tv, streaming e formazioni LIVE

Bologna-Monza, la cronaca

Il Bologna di Thiago Motta continua ad inseguire il sogno Champions League. Una volta archiviato il pareggio di Frosinone, che ha inevitabilmente lasciato un po' di amaro in bocca, la formazione rossoblù si ripresenta dinanzi ai propri tifosi con l'obiettivo di centrare il bersaglio grosso e avvicinare la qualificazione alla massima competizione continentale. Riflettori puntati su Zirkzee e Orsolini, con l'esterno ex Ascoli che punta a guadagnarsi una convocazione per Euro 2024. Ultima chiamata per l'Europa per quanto concerne il Monza di Raffaele Palladino, reduce dalla pesante sconfitta interna con il Napoli di Francesco Calzona, caratterizzata dai bellissimi gol realizzati da Osimhen e compagni. La Conference League resta alla portata dei brianzoli, che ora devono ritrovare una buona dose di motivazioni per chiudere al meglio il campionato. "7 finali", parola di Palladino.