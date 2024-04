Palladino elogia Thiago Motta: "Il Bologna merita la Champions"

Bologna e Monza si sono rivelate tra le squadre più interessanti della Serie A , e sabato si affronteranno per l'ultima volta in questa stagione. Sulle panchina due allenatori spesso chiacchierati, come Thiago Motta e Palladino . Quest'ultimo ha parlato del grande lavoro fatto dal suo collega con i rossoblù.

Bologna-Monza, le parole di Palladino

Queste le sue parola in conferenza stampa: "Non sarà la sfida tra Motta e Palladino, ma tra Bologna e Monza. Il Bologna ha fatto e sta facendo cose inimmaginabili, qualcosa di incredibile. Merita quella posizione e anche la Champions, per la continuità che ha avuto e per non avere mai avuto cali". Nella sua conferenza, anche Thiago Motta aveva parlato della posizione del Bologna: "La Champions è una normale ossessione per altri club. Per noi questa ossessione non è mai esistita. Noi in questo momento siamo i 'rompicoglioni' di questo campionato" (QUI le parole complete).