Giudice Sportivo, la decisione sulla squalifica di Juric

Archiviata la trentaduesima giornata di campionato , come di consueto, sono arrivate le decisioni del Giudice Sportivo sulle squalifiche in vista del prossimo turno, in cui saranno assenti setti giocatori oltre che a Ivan Juric, espulso durante il derby della Mole.

Serie A, gli squalificati per la 33esima giornata

L'allenatore granata è stato fermato per solo una giornata, così come tutti gli altri giocatori della lista: in particolare Thiaw salterà il derby contro l'Inter, mentre Mario Rui e Rrahmani non saranno a disposizione di Francesco Calzona per il match contro l'Empoli. Squalificati anche Almqvist, Akpa Akpro, Coulibaly e Ricci. Ammende per Lecce e Verona e una giornata anche per Befani, dirigente del Bologna.