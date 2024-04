Serie A, gli arbitri della trentatreesima giornata: il derby Milan-Inter a Colombo

ROMA - Il designatore Gianluca Rocchi ha scelto Andrea Colombo, della sezione di Como, per dirigere il derby tra Milan e Inter. Un match importantissimo che per l’Inter, in caso di vittoria, vale lo scudetto. Questi tutti gli arbitri della 33esima giornata: Genoa - Lazio (19/04, ore 18.30) arbitro: Feliciani di Teramo. Cagliari - Juventus (19/04, ore 20.45) arbitro: Piccinini di Forlì. Empoli - Napoli (20/04, ore 18) arbitro: Manganiello di Pinerolo. Verona - Udinese (20/04, ore 20.45) arbitro: Guida di Torre Annunziata. Sassuolo - Lecce (ore 12.30) arbitro: Doveri di Roma. Torino - Frosinone (ore 15) arbitro: Rapuano di Rimini. Salernitana - Fiorentina (ore 18) arbitro: Marchetti di Ostia Lido Monza - Atalanta (ore 20.45) arbitro: Giua di Olbia. Roma - Bologna (22/04, ore 18.30) arbitro: Maresca di Napoli. Milan - Inter (22/04, ore 20.45) arbitro: Colombo di Como.