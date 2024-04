Diretta Cagliari-Juve: segui la partita di oggi LIVE

Dopo aver pareggiato a San Siro con l'Inter, il Cagliari di Claudio Ranieri ospita la Juventus di Massimiliano Allegri , in occasione del secondo anticipo della 33esima giornata del campionato di Serie A . Calcio d'inizio previsto alle ore 20.45 alla Unipol Domus: segui la partita in diretta , con tutti gli aggiornamenti in tempo reale .

19:43

Cagliari, le scelte ufficiali di Ranieri

CAGLIARI (3-4-2-1): Scuffet; Hatzidiakos, Dossena, Mina; Nandez, Sulemana, Makoumbou, Augello; Gaetano, Luvumbo; Shomurodov. A disposizione: Radunovic, Aresti, Lapadula, Viola, Deiola, Prati, Oristanio, Jankto, Wieteska, Zappa, Obert, Kingstone, Azzi, Di Pardo. Allenatore: Ranieri.

19:37

La formazione ufficiale della Juventus

JUVENTUS (3-5-2): Szczesny; Gatti, Bremer, Danilo; Weah, Alcaraz, Locatelli, Rabiot, Cambiaso; Chiesa, Vlahovic. A disposizione: Perin, Pinsoglio, De Sciglio, Kostic, Alex Sandro, Milik, Yildiz, McKennie, Iling-Jr, Rugani, Djalo, Nicolussi Caviglia. Allenatore: Allegri.

19:30

Le parole di Allegri in conferenza stampa

Allegri in conferenza stampa ieri aveva presentato così la partita: "Il Cagliari ha vinto sei partite in casa e ha fatto la maggior parte di punti in casa, segna molto nei minuti finali e con i giocatori che subentrano. Dobbiamo fare una partita giusta sotto tutti i punti di vista. Poi penseremo alla Coppa Italia. Vincere ci farebbe fare un bel passo in avanti".

19:28

Cagliari-Juventus, riparte il campionato

La Juventus torna in campo dopo il pareggio nel derby contro il Torino. Sfida esterna contro il Cagliari in cerca di punti preziosi per la salvezza. I bianconeri di Allegri, invece, sono terzi a 63 punti. L'obiettivo è concludere nel migliore dei modi il campionato magari sorpassando il Milan per il secondo posto.

Unipol Domus - Cagliari