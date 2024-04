Moviola Genoa-Lazio: tutti giusti i tre gialli, Felicani promosso

Genoa-Lazio

Arbitro: Feliciani 6

Direzione tranquilla per l’arbitro Feliciani (sezione di Teramo) a Marassi: venti i falli fischiati in tutto, con tre ammonizioni totali (una delle quali a Vogliacco dalla panchina). Partendo dal giallo per Casale, che interviene in ritardo su Retegui, nella lista degli episodi troviamo un giallo che forse manca a De Winter, per un colpo con il braccio rifilato a Mandas nel finale. Ecco perché Cataldi protesta al punto da farsi ammonire. Nessun bisogno di aiuto dal Var per il direttore di gara, alla seconda con la Lazio quest’anno.