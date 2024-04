Tudor diretta dopo Genoa-Lazio: conferenza stampa e interviste LIVE

Igor Tudor si appresta a commentare Genoa-Lazio 0-1 . Un gol di Luis Alberto al 67' è bastato per decidere la gara valida per la trentatreesima giornata di Serie A . Leggi tutte le dichiarazioni dell'allenatore dei biancocelesti in diretta tv e conferenza stampa: aggiornamenti in tempo reale.

20:50

Genoa-Lazio, l'esultanza di Luis Alberto

Gol ed esultanza indicando lo stemma della Lazio: Luis Alberto ha festeggiato così (Leggi tutto).

20:47

Gilardino a DAZN sul finale di stagione

Gilardino a DAZN: "Deve essere forte in noi la voglia di migliorarsi e finire nel modo migliore ragionando partita per partita, raccogliendo il massimo dei punti possibili".

20:44

Gilardino a DAZN su Frendrup

Gilardino a DAZN: "Frendrup è un giocatore incredibile sotto il punto di vista del recupero palla, dei contrasti. Sappiamo quali corde toccare per farlo migliorare. Il primo controllo, guardare più davanti".

20:41

Gilardino a DAZN: "Sul gol preso si poteva fare meglio"

Gilardino a DAZN: "Dobbiamo essere soddisfatti del primo tempo per come abbiamo impostato la partita e per come abbiamo giocato. Con maggior lucidità e concretezza dovevamo andare in vantaggio dopo esserci difesi molto bene. Nel secondo tempo siamo calati a livello di energia. Aver giocato tre giorni fa può aver inciso. Credo che la squadra ha subito oltre l'aspetto fisico e mentale le grandi qualità che ha la Lazio. Sul gol preso si poteva e doveva fare meglio".

20:41

Tudor, terza vittoria in cinque partite con la Lazio

Terza vittoria in quattro partite in campionato con la Lazio per Igor Tudor, che finora ha perso solo nel ritorno di Coppa Italia contro la Juventus e nel derby contro la Roma.

20:33

Luis Alberto fa il pieno in trasfetta

Tutti i cinque gol di Luis Alberto in questo campionato sono arrivati in trasferta. Tra i centrocampisti dei maggiori cinque tornei europei che hanno segnato solo fuori casa, nessuno ha realizzato più marcature (cinque anche Mahdi Camara). Fonte: Opta.

20:23

Genoa-Lazio 0-1

Seconda vittoria consecutiva per la Lazio, che dopo aver battuto 4-1 la Salernitana all'Olimpico si è imposta con il finale di 1-0 al Luigi Ferraris contro il Genoa di Alberto Gilardino. Decisivo Luis Alberto: in gol al 67'. A breve le parole di Igor Tudor a margine del successo dei biancocelesti.

Stadio Luigi Ferraris - Genova