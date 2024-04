Kouame e Ikone puniscono la Salernitana nel finale: la Fiorentina si avvicina al Napoli

Dopo aver guadagnato l'accesso alla semifinale di Conference League , la Fiorentina si è imposta con due gol nel finale all' Arechi : 2-0 contro la Salernitana , fanalino di coda della Serie A . Ai viola sono bastati Kouamé all'80' e Ikoné al 95' per festeggiare il ritorno alla vittoria dopo cinque giornate e sperare di rientare in extremis in corsa per un posto in zona Europa : -2 dal Napoli con una partita in meno. L'ultimo successo dei granata resta, invece, datato 30 dicembre 2023 (1-0 a Verona ): ventiduesima sconfitta stagionale in campionato, tredici punti ritardo dall' Udinese quartultima.

Salernitana-Fiorentina, primo tempo soporifero

Primo tempo soporifero. Le assenze di Nico Gonzalez, Belotti, Bonaventura, Beltran e Nzola in vista della semifinale di ritorno di Coppa Italia contro l'Atalanta hanno ovviamente pesato per la Fiorentina. Italiano ha rilanciato Castrovilli, al rientro dopo un lungo infortunio e ha schierato Barak falso nove. Nella Salernitana è stato il giorno della cinquecentesima presenza in Serie A di Candreva: l'ultimo a mollare. L'unico sussulto al 42' quando Barak ha ricevuto in area e ha toccato in orizzontale per Ranieri. il suo tiro, murato da Pirola, è stato girato sul fondo da Ikoné.

Gol di Kouamé e Ikoné, Salernitana-Fiorentina 0-2

In avvia di ripresa Sottil si è liberato della marcatura di Pierozzi e si è presentato a tu per tu con Ochoa. Il portiere della Salernitana ha chiuso bene lo specchio della porta riuscendo a respingere. Il portiere messicano ha salvato di nuovo i padroni di casa al 76' ipnotizzando Kouamé mandato in porta da Barak, ma quattro minuti più tardi non è riuscito a ripetersi: cross di Ranieri dalla trequarti, elusa la guardia di Pellegrino colpo di testa vincente. Al 95', al termine di un contropiede, Ikoné ha sfruttato un assist di Mandragora dopo un tiro respinto da Ochoa per fissare il risultato finale sul 2-0 in favore degli ospiti.