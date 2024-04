Serie A, Inter-Torino slitta a domenica: il motivo

Dopo la vittoria nel derby contro il Milan, l' Inter è ufficialmente campione d'Italia . Festa grande nella notte per la conquista della seconda stella per il club nerazzurro. Ma le celebrazioni sono tutt'altro che finite, anzi. Nel mirino c'è la prossima sfida contro il Torino , la prima dopo la conquista aritmetica dello scudetto.

Inter-Torino cambia data: ecco quando si giocherà

Inizialmente in programma per sabato 27 aprile alle 15, la Lega Serie A ha accolto la richiesta del Prefetto di Milano e ha deciso di spostare la gara a domenica 28 con il calcio d'inizio alle 12:30. Spostamento avvenuto a causa della festa ufficiale per lo scudetto che avrà luogo proprio domenica, al termine della partita contro la squadra di Juric. La parata verso Piazza Duomo e il bus scoperto in giro per Milano partiranno poco dopo la fine del match.