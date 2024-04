Inter, il bel gesto di Barella e Calhanoglu: fermano il coro contro Theo Hernandez

MILANO - L'incidente diplomatico tra Inter e Milan era dietro l'angolo. La scena si è consumata ieri notte, da un balcone vicino Piazza Duomo, dove c'erano dei giocatori dell'Inter, con Barella e Calhanoglu in prima fila. L'ex centrocampista del Cagliari aveva anche un megafono in mano durante la festa scudetto. Dai tifosi, quindi, è partito un coro per nulla "cortese": "Theo Hernandez figlio di pu….a". Di mira è stato preso il terzino del Milan che tra l'altro è stato espulso sui titoli di coda del derby insieme Dumfries per reciproche scorrettezze.