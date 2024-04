Udinese-Roma ore 20: dove vederla in tv, streaming e formazioni

Udinese-Roma, la cronaca

La partita più veloce dell'anno. 18 minuti più recupero per chiudere il programma della 32esima giornata di Serie A e dimenticare gli attimi di terrore che hanno accompagnato il malore accusato da Evan N'Dicka al 71' di Udinese-Roma. Senza l'infortunato Lukaku, Daniele De Rossi si affiderà al mancino di Paulo Dybala per risolvere una gara che mette in palio tre punti pesantissimi. Un successo, dopo il passo falso con il Bologna di Thiago Motta, garantirebbe ai giallorossi di tenere a debita distanza l'Atalanta di Gasperini, in attesa che la Dea recuperi il match con la Fiorenina di Italiano. Dall'altra parte, invece, c'è l'esordio di Fabio Cannavaro sulla panchina dei friulani, all'indomani dell'esonero di Gabriele Cioffi, che ha pagato a caro prezzo il ko di Verona nello scontro diretto con l'Hellas. Una nuova opportunità per il tecnico partenopeo, reduce dall'esonero di Benevento e pronto a mettersi in gioco fino al prossimo 30 giugno.