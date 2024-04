Roma, N'Dicka supera le visite di idoneità sportiva: ecco quando tornerà in campo

ROMA - Arrivano ottime notizie per Daniele De Rossi e la Roma. Archiviato il pesante ko interno contro il Bologna, i giallorossi possono sorridere per il ritorno in campo per Evan N'Dicka dopo il malore accusato lo scorso 14 aprile nella sfida della 'Bluenergy Arena' tra i giallorossi e l'Udinese.