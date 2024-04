Arbitri, per Juve-Milan c'è Mariani. La Roma ritrova Sozza

Sono state rese note le designazioni arbitrali per la trentaquattresima giornata di Serie A, che si giocherà in questo weekend. Per il big match tra Juventus e Milan l'arbitro sarà Mariani, mentre per Napoli-Roma, in programma domenica alle 18, è stato scelto Sozza. Per Frosinone-Salernitana, gara che darà il via alle danze venerdì, arbitrerà Fourneau.