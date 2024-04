Udinese-Roma, uno spot che serve ai giovani

Il precedente di Udinese-Roma

Udinese-Roma ha creato un pericoloso precedente per la falange dei tradizionalisti. Le due squadre hanno giocato a tutta. Non c’era da fare calcoli. Non ci sono problemi di fiato per ventisei minuti. Avrebbe potuto vincere l’Udinese (bravissimo Svilar nella parata bassa su Lucca). Ha invece vinto la Roma all’ultimissimo secondo. In mezzo un’altra palla gol per i giallorossi con Azmoun.

Questa mattina il file di Udinese-Roma sarà nel computer di Gerard Piqué l’ex centrale del Barcellona che ha fiuto da imprenditore. È il fondatore della Kings League, un campionato di calcio con regole particolari, meno giocatori e campi più piccoli. Al Times disse: «Ho fondato la Kings League perché ho visto i miei figli guardare una partita di calcio e dopo dieci minuti erano sui loro telefoni, sui loro tablet, a guardare qualcos’altro. Oggi il calcio compete con Netflix, Amazon, YouTube, TikTok. Ognuno ha il suo limite di tempo. Le partite di 90 minuti non sono più così emozionanti. I club pagheranno i tifosi per andare allo stadio, perché l’esperienza a casa, in pigiama, con i biscotti sul divano è ancora più bella che andare allo stadio». Bum.

Anche nel tennis esiste un problema simile. L’ha capito Patrick Mouratoglou ex coach di Serena Williams che ha creato l’Ultimate Tennis Showdown un circuito con tornei a inviti (molto ben remunerati, hanno partecipato tennisti di primissimo piano): partite da otto minuti divise in quattro quarti da due minuti ciascuno. Tra un punto e l’altro un intervallo massimo di 15 secondi. Punti conteggiati come in un tiebreak, non c’è la seconda di servizio, nessuna ripetizione col net sul servizio e una serie di sorprese. Al quotidiano tedesco Faz disse: «Sapete in una partita di tennis quanto tempo gli spettatori aspettano tra un punto e l’altro? Dall’85 al 95 per cento delle volte».

Udinese-Roma potrebbe aver segnato uno spartiacque. Forse un giorno sarà citata come la partita che ha riavvicinato i ragazzini al football.