Udinese-Roma diretta: segui il recupero di Serie A LIVE

UDINE - Udinese-Roma come una sveltina, si riparte sull'1-1 (gol di Pereyra e Lukaku) da 71' e 30'' sul cronometro, cioè dal minuto in cui Pairetto fermò il gioco lo scorso 14 aprile per il malore di N'Dicka. De Rossi e Cannavaro, al suo esordio sulla panchina dei bianconeri, si giocano punti pesantissimi per la classifica in 18 minuti più eventuale recupero: sarà la partita più breve dell'anno. Segui in diretta la cronaca del match e tutti gli aggiornamenti.