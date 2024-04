Udinese-Roma, l'amarezza di Cannavaro: "Gli errori si pagano"

"In venti minuti è sicuramente venuto fuori il fatto che ci sia del nervosismo. Commettiamo delle disattenzioni che si pagano". Mastica amaro Fabio Cannavaro, neo tecnico dell'Udinese, al termine della sfida con la Roma, decisa da un gol di Cristante nel recupero. I giallorossi hanno sbloccato il risultato al 95' grazie ad un corner propiziato da un errore di Ferreira, che ha mandato in corner un pallone che vagava in area friulana. "Ai ragazzi ho detto che devono stare tranquilli, se li mando in campo e sbagliano la colpa non è loro, ma è normale che se sei in questa situazione vuol dire che si commettono tanti errori. Da due giorni fa in poi sto cercando di limitare questi errori che costano caro. I ragazzi li ho visti concentrati, sereni, sul pezzo in allenamento, poi però arrivano errori, preferisco magari vederli sul pezzo in campo".