De Rossi per Udine va a lezione da Luis Enrique: il precedente con la Roma

ROMA - La Roma di De Rossi come quella di Luis Enrique del 2012 , c'è un precedente che lega i due allenatori e le due squadre. Domani (giovedì 25 aprile) i giallorossi termineranno la gara contro l'Udinese interrotta per il malore di N'Dicka, una situazione simile a quella di dodici anni fa quando la Roma allenata dal tecnico spagnolo dovette recuperare la sfida con il Catania , sospesa per maltempo.

Il precedente che lega De Rossi a Luis Enrique

Il 14 gennaio 2012 Catania-Roma si fermò sull'1-1 per impraticabilità del campo e venne recuperata l'8 febbraio. Il risultato non cambiò e finì in pareggio con marcatori Legrottaglie e proprio De Rossi, che a distanza di anni affronterà una condizione simile: riprendere da dove si era interrotto, giocando circa venti minuti. Chissà se DDR non sfrutterà questo precedente per utilizzare la "lezione" di Luis Enrique dell'epoca e qualche insegnamento utile per la preparazione della (mini) partita.