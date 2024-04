Il Bologna fallisce l'aggancio alla Juve: solo un pari con l’Udinese

BOLOGNA - L’assalto al terzo posto della Juventus non è andato a buon fine: in un Dall’Ara esaurito e soleggiato il Bologna frena contro l’Udinese rischiando la beffa nel finale. Nel primo tempo la formazione di Thiago Motta comanda il gioco cercatori trovare spazi nella trequarti friulana. La difesa della formazione di Cannavaro tiene , i bianconeri riescono a contenere le giocate dei rossoblu in maniera ordinata, e nel recupero del primo tempo trovano il vantaggio con Payero che capitalizza al meglio un impallo fortuito nel cuore dell’area bolognese per battere Skorupski da pochi passi.

Saelemaekers restituisce il sorriso al Bologna

Nella ripresa la strada si fa maggiormente in salita per i padroni di casa che restano in dieci uomini per l’espulsione di Beukema che rimedia il secondo cartellino giallo lasciando i propri compagni in inferiorità numerica. Ma Saelemaekers riporta il risultato in equilibrio grazie anche alla complicità del portiere Okoye che sbaglia la valutazione della traiettoria della punizione, con la palla che lo scavalca e termina in rete. L’Udinese accusa il colpo, il Bologna si riversa in avanti sfiorando il vantaggio ancora con Saelemaekers che non trova la porta con un sinistro dal limite. Ma nel finale sono ancora brividi al Dall’Ara: Davis colpisce un palo clamoroso dopo un errore di Lucumi, poi Brenner fallisce il bersaglio a porta vuota. Il pareggio rappresenta un punto prezioso per il Bologna che si avvicina alla Champions League, mentre per l’Udinese è un’occasione persa in chiave salvezza.