Fiorentina, manita al Franchi: Sassuolo sempre più penultimo

Manita della Fiorentina contro il Sassuolo nella domenica sera del campionato di Serie A . I viola di Vincenzo Italiano , infatti, non hanno avuto particolari problemi a superare i neroverdi allenati da Davide Ballardini , che sono riusciti a tenere aperta la gara per circa un'ora di gioco.

Fiorentina, manita al Sassuolo

Sottil (17') ha aperto le marcature nel primo tempo con un tiro da fuori area e all'intervallo le due squadre sono andate negli spogliatoi sul risultato di 1-0. Nella ripresa un colpo di testa di Martinez Quarta (54') ha portato la Fiorentina sul doppio vantaggio, ma subito dopo Thorstvedt (57') ha accorciato le distanze con un bell'inserimento in area di rigore. Nemmeno il tempo di rimettere il pallone al centro del campo che la Fiorentina ha allungato nuovamente con Nico Gonzalez (58') per poi dilagare con Barak (62') e la doppietta dell'argentino (66') per il 5-1 definitivo.

I viola agganciano il Napoli, neroverdi sempre più penultimi

I viola agganciano così il Napoli all'ottavo posto in classifica con 50 punti con una partita ancora da giocare contro l'Atalanta. Dall'altra parte, invece, il Sassuolo è sempre più penultimo a -5 dal quart'ultimo posto e con solo quattro partite rimaste.