Genoa-Cagliari diretta ore 20.45: dove vederla in tv, streaming e formazioni

Genoa-Cagliari, la cronaca

Seconda gara consecutiva a Marassi per il Genoa di Alberto Gilardino, reduce dal ko di misura con la Lazio di Igor Tudor. Il Grifone, che ha raggiunto da diverse settimane l'obiettivo salvezza, pensa già al futuro, con un occhio alle nuove manifestazioni di interesse per Albert Gudmundsson, finito nel mirino dell'Inter di Simone Inzaghi. Dall'altra parte, invece, c'è un Cagliari che ha perso per infortunio Viola e Dossena alla vigilia di questo match, ad una settimana dal beffardo pareggio maturato con la Juventus di Massimiliano Allegri, capace di rimontare un doppio svantaggio negli ultimi minuti di gara. I tre punti di vantaggio sulla zona rossa della classifica non possono lasciar tranquilla la formazione sarda, che punta quota 35 per vivere con maggiore serenità questo rush finale di campionato.