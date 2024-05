Lazio, confronto con i tifosi dopo il pari a Monza: cosa è successo

Al termine di Monza-Lazio 2-2 i giocatori biancocelesti si sono portati sotto il settore ospiti dell'U-Power Stadium per un confronto con i tifosi. Immobile, Marusic e Luis Alberto in prima fila, con tutti i compagni di squadra alle loro spalle, hanno ascoltato le rimostranze dei supporter, evidentemente insoddisfatti per il risultato.