Sassuolo-Inter 1-0: Laurienté condanna Inzaghi e rilancia Ballardini

REGGIO EMILIA - Dal Sassuolo al Sassuolo : l'Inter incassa la seconda sconfitta stagionale in Serie A contro i neroverdi , unica formazione in grado di battere i neo campioni d'Italia in entrambe le partite di campionato dopo il 2-1 maturato a San Siro lo scorso 27 settembre. Nel match del Mapei Stadium , valido per la 35ª giornata , la squadra di Ballardini la spunta 1-0 grazie al guizzo di Laurienté al 20' del primo tempo, complice un grossolano errore di Dumfries in marcatura su Doig .

Laurienté batte Audero, Lautaro in gol ma è fuorigioco

Nella prima frazione i padroni di casa attaccano a testa bassa e sfiorano il gol del vantaggio prima con Thorstvedt e poi con Lipari, la cui conclusione non sorprende un reattivo Audero. L'Inter risponde con Lautaro Martinez ma sono i neroverdi a sbloccare il risultato: leggerezza di Dumfries che si fa rubare il pallone da Doig. L'ex Verona serve uno smarcato Laurienté il cui piattone di prima intenzione si insacca sotto la traversa. La squadra di Inzaghi alza i ritmi, sfiora l'1-1 con Dumfries (palla di poco a lato) e Sanchez (parata di Consigli) e ai titoli di coda della prima frazione ristabilisce la parità con Lautaro Martinez. Il gol però non vale: il direttore di gara Marchetti, dopo una lunga revisione al Var, annulla per un millimetrico fuorigioco dell'argentino.

Kumbulla salva su Arnautovic

Nella ripresa l'Inter continua a fare la partita ma il Sassuolo contiene senza troppi problemi le folate offensive dei nerazzurri, molto imprecisi negli ultimi 20 metri. Inzaghi si gioca le carte Barella, Cuadrado e Arnautovic e sono proprio i nuovi entrati a costruire l'azione più pericolosa dell'Inter nel secondo tempo: il numero 23 serve l'ex Juve che entra in area e crossa rasoterra per l'austriaco, anticipato da una provvidenziale scivolata di Kumbulla. I neroverdi di Ballardini tornano così al successo dopo quasi due mesi e salgono a quota 29 punti, in coabitazione con l'Udinese e a -2 dalla zona salvezza. Nerazzurri di Inzaghi a secco di gol dopo 42 partite a segno e sconfitti dopo 28 risultati utili di fila.

