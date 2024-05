L'Atalanta batte la Salernitana in rimonta: Gasperini aggancia la Roma

Terza vittoria consecutiva in campionato per l' Atalanta : la squadra di Gasperini batte la Salernitana 2-1 all'Arechi e aggancia la Roma . Bergamaschi (con una partita in meno) e giallorossi sono entrambi a quota 60 punti e domenica prossima alle 20:45, dopo le rispettive semifinali di Europa League , nello scontro diretto si giocheranno un posto nella prossima Champions .

L'Atalanta espugna l'Arechi e aggancia la Roma

Nel primo tempo Tchaouna sblocca la partita per la Salernitana: bella azione in solitaria dell'attaccante che la mette all'angolino. Reagisce nella ripresa la squadra di Gasperini che ribalta il risultato. L'ormai solito Scamacca trova la rete del pareggio sulla sponda di Pasalic. Koopmeiners, che aveva fatto partire il cross del primo gol dei nerazzurri, segna il gol del sorpasso al 63esimo: tiro dalla distanza e palla che finisce all'angolino. Tre punti d'oro per i nerazzuri che ora hanno il destino nelle proprie mani, in attesa di recuperare la partita contro la Fiorentina.