Cosa deve fare la Roma per andare in Champions: tutte le combinazioni

ROMA - La stagione 2023/2024 si avvia verso il finale, e la Roma di De Rossi ha ancora un grande obiettivo da centrare: la qualificazione alla prossima Champions League . Rimangono da giocare poche partite, con tre giornate di campionato rimaste e il ritorno della semifinale di Europa League , più l'eventuale finale in caso di rimonta al Bayer Leverkusen. Come possono i giallorossi raggiungere questo obiettivo? Ecco tutte le combinazioni .

Roma in Champions: la classifica

Il modo più semplice è attraverso la classifica della Serie A, con la posizione nel ranking Uefa che concede cinque posti all'Italia per la prossima Champions League. Basterà dunque anche il quinto posto, ma la Roma deve fare i conti con l'Atalanta. I giallorossi sono al momento quinti con 60 punti, seguiti proprio dalla squadra di Gasperini a quota 57 punti ma con ancora due partite da giocare (Salernitana e recupero con la Fiorentina). Non solo: la 36ª giornata vedrà sfidarsi a Bergamo proprio Atalanta e Roma, in un match probabilmente decisivo. Davanti c'è il Bologna (64 punti) che, a meno di clamorosi scivoloni, conserva quattro punti di vantaggio.

Roma in Champions: le combinazioni

Per avere il quinto posto matematicamente servirebbero tre vittorie nelle ultime tre partite, ovvero contro Atalanta, Genoa e Empoli. In questo modo anche in caso di vittoria dei bergamaschi contro Salernitana e Fiorentina, i giallorossi di De Rossi si garantirebbero un posto in Champions League.