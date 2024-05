Moratti su Giuntoli e la battuta sul 5 maggio: "Che cattivo..."

Moratti su Giuntoli: "Che cattivo"

Intervenuto a Kiss Kiss Napoli dopo il pareggio della squadra di Francesco Calzona contro l'Udinese, Moratti ha analizzato così la situazione del club: "In questo momento il Napoli è in seria difficoltà, ma De Laurentiis deve stare tranquillo. Non è riuscito a gestire il successo dell'anno scorso ma ha tutte le possibilità di ricostruire un nuovo progetto altrettanto importante". Poi uno spazio sulla battuta del direttore sportivo della Juventus sul 5 maggio: "Che cattivo Giuntoli (ride, ndr), io la ricordo come una giornata molto brutta quindi faccio finta di niente".