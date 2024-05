Udinese-Napoli, le pagelle degli azzurri: Politano assist, poco Lindstrom

I soliti problemi. Ancora una volta il Napoli prende gol e non vince. La rincorsa europea si fa sempre più difficile.





Un dribbling su Brenner, una parata su Davis. Attento anche su un calcio d’angolo velenoso di Samardzic.





Partita in crescendo dopo un inizio titubante. Qualche buona discesa nel secondo tempo e un lancio per Osimhen come ai bei tempi.