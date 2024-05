L’Udinese beffa l’Empoli al 104’, finale pazzesco: Sassuolo in Serie B

Udinese-Empoli, tabellino e statistiche

Guida annulla un gol a Maleh

Primo tempo teso, equilibrato e con poche emozioni. La posta in palio e il caldo sembrano frenare le due squadre. Nicola e Cannavaro sono costretti ad effettuare due sostituzioni: prima il tecnico dell'Udinese perde Success per un guaio muscolare (sostiutito da Brenner), poi quello dell'Empoli è costretto a rinunciare a Cerri, sostituito da Niang. Al 36', gol annullato all'Empoli: Maleh calcia sotto la traversa, riprendendo una corta respinta della difesa toscana. Dopo una review al Var, Guida annulla, vedendo un contatto tra Niang a Kristensen a centro area.

Niang illude l'Empoli

Nella ripresa l'Udinese parte forte e al 12' Davis (entrato da un minuto al posto di Brenner) fallisce clamorosamente l'occasione del possibile vantaggio, schiacciando di testa al lato da due passi, dopo una discesa di Lucca. La gara resta nervosa e con poche occasioni: ad un minuto dal 90', arriva la svolta: Samardzic arriva in ritardo su Cambiaghi e lo atterra in area. Guida concede il calcio di rigore. Niang si presenta dal dischetto e batte Okoye, che riesce solo ad intercettare, ma non a deviare il pallone.

Finale incredibile, segna Samardzic

Sembra ormai notte fonda per l'Udinese, ma al nono minuto di recupero accade l'incredibile. Su un corner a favore, Payero viene strattonato da due passi da Fazzini. Guida, dopo un'interminabile review, assegna il rigore ai friulani. Dal dischetto Samardzic si fa perdonare l'errore precedente e realizza il gol del pareggio. Una rete che rinvia alla prossima settimana la sentenza finale nella lotta salvezza.

Sassuolo in B

Il Sassuolo è la seconda squadra che retrocede in Serie B dopo la Salernitana. Per la squadra emiliana, sconfitta in casa dal Cagliari, la matematica certezza è arrivata dai risultati sugli altri campi: il successo del Frosinone e il pari tra Udinese e Empoli condanna i neroverdi, che a una giornata dalla fine sono a quota 29 punti, a -4 dalla terzultima e quindi non più raggiungibile.

