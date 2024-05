Cagliari-Fiorentina 2-3: Arthur decisivo, Italiano sicuro in Europa

CAGLIARI - Una serata ricca di emozioni e di gol quella tra Cagliari e Fiorentina. Il tributo a Claudio Ranieri , l’emozione nel ricordare Astori, le belle giocate. Segna Bonaventura al 39’, pareggia Deiola nella ripresa. Mutandwa fa 2-1, Nico Gonzales sigla il 2-2 a pochi attimi dal 90’. Non è finita: in pieno recupero fallo da rigore su Beltran. Arthur dal dischetto non sbaglia e rovina la festa a Ranieri. Italiano con questi tre punti blinda l'Europa. E ora la finale di Conference.

Cagliari-Fiorentina, statistiche e tabellino

Cagliari-Fiorentina, il primo tempo marchiato dalle emozioni

Tutti gli applausi sono per Claudio Ranieri. Lui, emozionato, ringrazia. E al minuto 13’ tifosi in piedi per ricordare Davide Astori. Poi spazio alle giocate. Bella punizione di Biraghi e colpo di testa di Belotti. Scuffet è super e fa una grande parata. Al 27’ doppia chance per il Cagliari: prima con Luvumbo, poi con Lapadula: Terracciano decisivo in entrambe le occasioni. E al 34’ il portiere della Fiorentina è bravo a fermare Luvumbo lanciato in contropiede. Bel momento del Cagliari spento dal bel gol di Bonaventura: tiro di sinistro imparabile per Scuffet. 0-1 al 39’. Castrovilli vicino al raddoppio, Scuffet mette in angolo. Sul finale gol dei sardi annullato a Lapadula (fuorigioco).

Cagliari-Fiorentina, emozioni infinite

Deiola di testa, palla fuori di poco. Il numero 14 al 63’ va in gol con una bella incornata: prima è offside, poi il Var conferma la rete. Pareggio di 1-1 e super abbraccio con Ranieri. Altra bella immagine di una grande serata. Italiano manda dentro Beltran e Nzola per Bonaventura e Belotti. Servono punti per blindare l’Europa. Cross di Nandez, deviazione di Biraghi e palla sul palo. Partita aperta quando mancano 10’ alla fine. All’85’ la grande giocata di Mutandwa: rientra sul destro, tiro imprendibile che va sul palo e poi in rete. Punizione di Biraghi, inserimento di Nico Gonzalez che con il piattone fa 2-2. Una partita infinita. Controllo e sinistro: Lapadula fa un gol spettacolare, ma è fuorigioco di nuovo. Contatto Di Pardo-Beltran al 100'. Prontera va alla review e assegna il rigore. Arthur non sbaglia un rigore pesantissimo: al 103' Ranieri sconfitto a testa alta.