Ranieri, quante lacrime: entra con i nipoti, anche l'arbitro applaude, lui piange

È la serata di Claudio Ranieri . Il match tra Cagliari e Fiorentina sarà l'ultimo per l'allenatore rossoblù che ha annunciato l'addio dopo aver salvato il club dalla retrocessione. Per Ranieri c'è stato un ingresso in campo speciale .

Ranieri e l'ingresso in campo con i nipoti

Ranieri è entrato in campo con una compagnia particolare: tra le braccia aveva Dorotea, la nipote nata dall'amore tra l'attore Alessandro Roja e la figlia del tecnico, Claudia Ranieri. Non solo Dorotea, in campo c'era anche il primogenito della coppia, Orlando, che ha fatto il suo ingresso sul terreno di gioco insieme a Mina. È un amore speciale quello di Ranieri nei confronti dei nipoti, come tra l'altro più volte sottolineato dallo stesso allenatore dopo aver annunciato l'addio al calcio: "Ora mi dedico ai nipoti. Mio nipote lo tratto quasi come un giocatore, vuole vincere sempre ma deve capire che bisogna sudarsele le cose".

L'omaggio dell'Unipol Domus a Claudio Ranieri

Al momento dell'ingresso in campo, tutto lo stadio ha accolto Ranieri con una lunga ovazione. Non solo i sostenitori del Cagliari, anche quelli della Fiorentina e tutti i presenti sul terreno di gioco hanno omaggiato l'allenatore capitolino. Le due formazioni, Vicenzo Italiano e la squadra arbitrale si sono uniti agli applausi, con Ranieri che ha ringraziato con profonda commozione.