Udinese, colpo salvezza: il Frosinone perde in casa, Di Francesco in B

Colpo salvezza dell' Udinese , che ha sbancato lo "Stirpe" di Frosinone con un gol di Davis al 76'. Psicodramma sportivo per il Frosinone , che è retrocesso in Serie B sul filo di lana per effetto del concomitante successo dell' Empoli contro la Roma (2-1) . Il primo gol in Serie A del ventiseienne attaccante inglese è pesantissimo: ha regalato la salvezza a Fabio Cannavaro e condannato Eusebio Di Francesco .

Traversa di Soulé, Okoye strepitoso

Primo tempo equilibrato, con continui ribaltamenti di fronte. In avvio Cerofolini è stato decisivo su Brenner, poi Harroui non ha trovato lo specchio della porta a culmine di una ripartenza a tutta velocità. A seguire due grandi parate di Okoye su Zortea e Okoli. Sul finire della prima frazione di gioco clamorosa traversa colpita da Soulé.

Davis salva l'Udinese e manda il Frosinone in Serie B

In avvio di ripresa un altro legno ha fermato il Frosinone: palo di Brescianini, innescato da Zortea. Con il passare dei minuti è subentrato un pizzico di compresibile nervosismo con le orecchie rivolte a Empoli per il risultato della diretta concorrente contro la Roma. Infine, i sussulti più importanti_ il subentrato Davis ha sfruttato al meglio un lancio lungo in direzione di Lucca, ricevendone la sponda e battendo Cerofolini col mancino per la gioia dei supporter ospiti. Quando è arrivata la notizia del gol del 2-1 dell'Empoli al "Castellani" è calato il gelo sullo stadio che aveva accolto le squadre con la splendida coreografia dei supporter dei ciociari. Al fischio finale Di Francesco è scoppiato in le lacrime, condannato da una sconfitta della sua Roma e consolato da Cannavaro che ha centrato la permanenza in categoria.