Napoli, Conte è obbligatorio

A questo punto Antonio Conte diventa necessario. Di più: obbligatorio. Obbligatorio per il Napoli che dopo una stagione di merda - mi scuso, ma non ho trovato una definizione più efficace, ripensando soprattutto all’anno dello scudetto - ha bisogno di sentirsi nuovamente dentro un progetto ambizioso e stimolante. Obbligatorio e indispensabile al recupero di almeno due dei cinque giocatori che già a ottobre manifestavano il desiderio di andar via complicando ulteriormente la vita a Garcia e, in seguito, a Mazzarri e Calzona. Infine salvifico per il campionato che di fuoriclasse della panchina ne ha già seccati quattro. Li ho elencati proprio ieri: in ordine alfabetico, Allegri, Mourinho, Pioli e Sarri. Non abbiamo bisogno di scienziati, ma di gente capace di renderci interessanti e attrattivi, oltre che competitivi in Europa. Non sono l’agente di Antonio, faccio con gioia e tanta soddisfazione un altro mestiere, un bel mestiere, sento però il bisogno di esercitare una forte pressione affinché lui e De Laurentiis trovino l’accordo nel rispetto degli interessi di tutti, in primis della tifoseria napoletana, delle pay e dello stesso presidente. Sospetto che a dividerli, almeno per il momento, siano anche i diritti d’immagine: per noi conta il diritto all’immagine della serie A.