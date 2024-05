Roma, cosa cambia per l’Europa dopo la vittoria dell’Atalanta

L’Atalanta ha vinto contro il Torino. Gasperini, che ha deciso di restare a Bergamo e quindi non allenare il Napoli, non ha fatto turn over. Questo risultato ha estromesso la Roma dalla possibilità di qualificarsi in Champions League da sesta in classifica. L’Atalanta, infatti, doveva chiudere il campionato al quinto posto dopo aver vinto l’Europa League nella finalissima contro il Bayer Leverkusen. Ma superando il Torino, la Dea ha scavalcato il Bologna in classifica portandosi al quarto posto solitario.