De Rossi prima di Empoli-Roma: "Vi spiego la differenza tra l'Atalanta e noi"

Daniele De Rossi ha parlato in conferenza stampa alla vigilia di Empoli-Roma.

15:45

Finita la conferenza stampa di De Rossi

È terminata la conferenza stampa di Daniele De Rossi alla vigilia di Empoli-Roma.

15:30

De Rossi sulla Champions

"Domani la vedo sicuro (ride, ndr). L'ultima gara di campionato è sempre di addio per qualcuno. Abbiamo tanti prestiti e giocatori in scadenza, se dovessi vedere solo quello la formazione sarebbe già fatta. Forse andranno via anche chi non ha il contratto in scadenza e chi è in prestito può rimanere. IO vedo fare una formazione che mi possa far vincere la partita. Ha più peo per l'Empoli, ma vogliamo fare una partita seria anche per tenere lontana la Lazio, per confermare questo trend che sta avendo questo campionato. basta vedere il Genoa che ci ha dato del filo da torcere ed è giusto. Faremo la nostra partita. Onestamente, è difficile che l'Atalanta non faccia punti per arrivare quarta. Sono proiettato su di noi per il prossimo anno, senza aspettare favori. Io avevo capito da un pezzo che non arrivavamo quinti e la sconfitta del Bologna non ci aiuta. In caso di Europa League ci faremo trovare degni, ci sono aspetti positivi, è la competizione che mi ha fatto sognare da bambino, la Champions era roba da ricchi. Le più belle serate da romanisti sono legate all'Europa League, ci sono anche aspetti positivi".

15:26

De Rossi sul calciomercato della Roma

"Le parti da rinforzare? È presto, il calciomercato a volte fa uscire opportunità positive o negative alle quali devi far fronte. Ancora sappiamo poche cose su quello che vogliamo fare sul prossimo mercato".

15:22

De Rossi su Tirana e Kumbulla

"Sono due anni che abbiamo vinto la coppa a Tirana. Un nostro amico quella sera ha fatto un brutto incidente quindi non ci siamo goduti tanto la serata, ogni anno adesso gli facciamo gli auguri. Se Kumbulla torna? Valuteremo quello che è meglio per lui e noi. Io non lo conosco ma i giocatori me ne hanno parlato benissimo".

15:20

De Rossi: "Spinazzola salta Empoli"

"Spinazzola non viene a Empoli, Baldanzi ha dato grande disponibilità in questa settimana, poi io farò le mie valutazioni".

15:19

De Rossi e l'ultima di campionato

"Nessuno mi ha chiesto trattamenti di favore per l'ultima partita, tutti si sono allenati forte. Abbiamo spinto più del solito, si sono arrabbiati e mi hanno chiesto se ci fossero i playoff. Tutti sono disponibili a giocare, poi valuto che alcuni avrebbero avuto bisogno di riposo già da un mese. Atalanta? Non c'è squadra migliore per far male al Bayer Leverkusen. Noi avevamo provato a lasciargli la palla per tanto tempo. A noi non è riuscito fargli male ma l'Atalanta è maestra in questo, sapevo che avrebbe portato a casa la coppa".

15:16

De Rossi sull'Atalanta

"Giocare una finale è diverso da giocare una doppia sfida con una squadra che sulla carta è meglio di te. Atalanta? Più bravo l'allenatore, più bravi i giocatori, sono arrivati in crescendo a questa fase di stagione. Per la Roma è stata una stagione travagliata, abbiamo incontrato squadre molto forti. Loro sono costruiti per tenere botta a tutte le latitudini contro tutti gli avversari. Loro giocano insieme da tanti anni, con lo stesso allenatore: si conoscono meglio e si sono trovati in questa situazione più spesso. Sarà una bella sfida replicare quello che hanno fatto loro".

15:13

De Rossi sul ritiro estivo

"Quando crei uno staff e sei un allenatore alle prime armi lo completi con persone più esperte di te. Il mio preparatore ne ha fatte una trentina e mi affiderò a lui. Non ho mai diretto ma so quali precampionati sono andati bene e quali no, stiamo dirigendo le nostre priorità anche in base ai miei ricordi di calciatore".

15:11

Il bilancio sugli ultimi 6 mesi della Roma

"Sono meno di 6 mesi, mi hanno insegnato e dato tanto. Mi hanno ricordato cose che sapevo: arrivano le difficoltà e le critiche, lo sapevo e sono stato pronto quando non vincevamo più tutte le partite. Mi hanno dato delle conferme su di me e su ciò che va migliorato. Siamo nel posto giusto e per ora siamo all'altezza. Poi il calcio è complicato: la prossima stagione sarà importante per noi e per creare qualcosa di duraturo".

15:10

De Rossi su Ghisolfi e Dybala

"La Roma ha fatto un comunicato, ci siamo parlati. Le prime impressioni sono buone, ma abbiamo tanto tempo per parlare del mercato, di quello che sarà. Lo so che vi interessa, ma io devo sforzare voi a pensare alla partita di domani. Paulo si è allenato con continuità, sta bene e può giocare".

15:00

Ghisolfi già al lavoro a Roma

14:45

Probabile formazione Empoli-Roma

14:30

Roma Club Gerusalemme al Torneo dell'Amicizia

14:15

Bellanova per la Roma di De Rossi

14:00

Roma, la conferenza stampa di De Rossi

De Rossi sta per parlare nell'ultima conferenza stampa prepartita di questa stagione. Dall'arrivo di Ghisolfi, ai nuovi nomi di mercato fino alle strategie della prossima stagione, segui tutte le sue parole in diretta.

