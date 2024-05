Il Bologna perde contro il Genoa: cosa cambia per la Roma nella corsa Champions

La Roma continua ad essere spettatrice interessata per coltivare ancora la speranza che la sesta posizione, ormai acquisita a prescindere dall'ultima a Empoli, possa valere la qualificazione alla Champions League , grazie al posto in più garantito dal trionfo dell'Atalanta in Europa League. La situazione dopo la sconfitta del Bologna a Marassi con il Genoa è la seguente .

Le combinazioni per la Roma in Champions League

Con la sconfitta di questa sera il Bologna resta a quota 68 punti e potrà essere sorpassato da Juve e Atalanta in caso di successo rispettivamente su Monza e su una fra Toro e Fiorentina, nel recupero. In questo caso a chiudere al quinto posto sarebbero proprio gli emiliani, con la Roma fuori dalla Champions. Le speranze giallorosse sono dunque esclusivamente affidate a Torino e Fiorentina affinché strappino almeno due pari alla Dea di Gasperini, che in caso di arrivo a pari punti con il Bologna sarebbe penalizzata dagli scontri diretti e in caso di arrivo a tre, con la Juve, sarebbe 'condannata' al quinto posto dalla classifica avulsa. Roma ovviamente in Champions se l'Atalanta dovesse perdere entrambi gli incontri restanti.