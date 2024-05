Bellanova per la Roma di De Rossi: quanto chiede il Torino e la strategia

ROMA - Ringiovanire la rosa, inserire giocatori di qualità e che possano essere considerati anche degli asset in futuro. La rivoluzione in casa Roma sta per cominciare e con l’arrivo di Florent Ghisolfi a Trigoria anche il listone di mercato condiviso con De Rossi sta cominciando a prendere forma. E uno dei nomi tenuti fortemente in considerazione per la fascia destra è quello di Raoul Bellanova, l’esterno rivelazione del Torino. Inevitabile, verrebbe da dire vista l’ottima stagione disputata dal ventiquattrenne che è entrato anche nella lista dei convocati di Spalletti per l’Europeo, naturale anche per le caratteristiche del giocatore che piace sia a Daniele De Rossi che al nuovo direttore sportivo. «Ho mille nomi in mente per il mercato e mi chiamano duemila procuratori al giorno», la battuta del tecnico di qualche giorno fa. Ecco, di certo Bellanova rientra tra i mille nomi e per quanto riguarda il ruolo è anche nelle prime posizioni nella sua lista mentale. E l’altra certezza è che al momento non ci sono stati contatti tra la Roma e l’agente dell’esterno, Paolo Busardò. Il nome stavolta parte da Trigoria ed è una delle idee che il club ha per rinforzare la corsia destra che vedrà l’addio sicuro di Kristensen, in prestito secco dal Leeds, e i tentativi di cessione sia di Karsdorp (in primis) sia di Celik che ha certamente più mercato dell’olandese essendo stato convocato anche all’Europeo dalla sua Turchia.