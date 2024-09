Tributo a Schillaci rovinato prima di Juve-Napoli: cosa è successo

Dalla commozione al disappunto. Il minuto di silenzio in ricordo di Totò Schillaci , prima del calcio d'inizio di Juve-Napoli , è stato rovinato nel finale da alcuni tifosi degli azzurri, che si sono messi a urlare qualcosa di incomprensibile e sono stati subito travolti da bordate di fischi dai tifosi bianconeri presenti all' Allianz Stadium .

Minuto di silenzio per Schillaci, l'emozione di Conte

Il minuto di raccoglimento era iniziato con gli scroscianti applausi in memoria dell'eroe di Italia '90 e l'esposizione di uno striscione: "Nelle Notti Magiche brilla una stella. Ciao Totò". Quando le telecamere hanno indugiato sul volto di Antonio Conte è stata palese l'emozione che il tecnico del Napoli stava provando per la prematura scomparsa del suo ex compagno di squadra alla Juve. Poi, l'episodio che è destinato far discutere.